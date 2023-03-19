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|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
1
Стракоша
Томас Стракоша
|
33
Ачерби
Франческо Ачерби
|
3
Фелипе
Луис Фелипе
|
77
Марушич
Адам Марушич
|
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
|
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
|
11
Кабрал
Жован Кабрал
|
32
Катальди
Данило Катальди
|
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
|
88
Башич
Тома Башич
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
|Запасные
|
31
Адамонис
Марюс Адамонис
-
|
25
Рейна
Пепе Рейна
-
|
26
Раду
Штефан Раду
-
|
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
-
|
16
Каменович
Димитрийе Каменович
-
|
8
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
|
6
Лейва
Лукас Лейва
-
|
9
Педро
Педро
-
|
18
Ромеро
Лука Ромеро
-
|
50
Бертини
Марко Бертини
-
|
27
Моро
Рауль Моро
-
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью