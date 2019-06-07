Сборная Англии

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Футбол
За два года Де Лигт стал капитаном и важнейшим игроком «Аякса». Теперь он тащит сборную
#Маттейс де Лигт
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Игрок Англии пропустит матч из-за удаления зубов мудрости. «Я не чувствую лица»
#Мэйсон Маунт
Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника
#РПЛ
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