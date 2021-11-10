Мэйсон Маунт
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#Мэйсон Маунт #Челси #Сборная Англии

Игрок Англии пропустит матч из-за удаления зубов мудрости. «Я не чувствую лица»

10 ноября, 16:22
Илья Егоров

тикток Мэйсона Маунта

Главный сюжет, связанный со сборной Англии за последние несколько дней – опоздание в расположение сборной Мэйсона Маунта из «Челси». И все из-за зуба мудрости.

На самом деле эта проблема Маунта затронула две команды.

Первая – «Челси». 6 ноября он играл с «Бернли», и Маунт вышел в конце матча лишь на 5 минут. Вообще-то Томас Тухель рассчитывал использовать его весь матч, но помешала болезнь. На прошлой неделе у Маунта воспалились два зуба мудрости. Из-за этого медицинский штаб «Челси» сократил его игровое время в последнем матче.

Вторая – сборная Англии. Вся команда собиралась в понедельник (8 ноября). Маунт опоздал на пару дней из-за удаления зубов. Плюс он совершенно точно пропустит матч против Албании, который состоится 12 ноября. В заявлении ФА сказано, что медицинский штаб Англии будет следить за состоянием Маунта и позже решит, включать ли его заявку на матч против Сан-Марино, который состоится 15 ноября.

Пока что Маунт публикует в тиктоке видео, как родители везут его из стоматологии после операции. Из-за наркоза он с трудом говорит, много улыбается, не может даже закрыть рот и дико шепелявит:

  • «Если я прямо сейчас получу удар с правой, то ничего не почувствую».
  • «У меня нет зубов. Совсем нет зубов».
  • «Я не чувствую лица».
  • «Я чувствую себя круто как никогда».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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