Сборная Англии

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Игрок Англии пропустит матч из-за удаления зубов мудрости. «Я не чувствую лица»
#Мэйсон Маунт
Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника
#РПЛ