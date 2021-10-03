Александр Соболев
РПЛ
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Соболев #Спартак #РПЛ

Соболев сыграл против «Ахмата» в специальной шапочке. Когда забил, закрыл уши

вчера, 23:00
Александр Плеханов

РПЛ

«Спартак» обыграл «Ахмат» (1:0) в матче РПЛ. В этой игре Зелимхан Бакаев впервые за карьеру не реализовал пенальти. Александр Соболев – автор единственного гола в этом матче. Для него мяч в ворота «Ахмата» стал первым с июля во всех турнирах. 30 июля Соболев реализовал пенальти в матче против «Крыльев Советов». Потом он только ассистировал в игре с «Наполи».

Букмекеры давали на победу «Спартака» кэф 34 – середняк России в гостях у «Наполи» пропустил на первой минуте. Но сенсацию сделали удаление и чудо-замена

Еще один важный момент для Соболева произошел в конце того матча против «Наполи». На последних минутах он столкнулся с Максименко в штрафной площади «Спартака». Оба долго лежали, а Соболев в итоге завершал матч с перебинтованной головой. На игру с «Ахматом» он вышел в специальной шапочке. Возможно, именно из-за той травмы.

Другое действие Соболев сделал после гола «Ахмату». Он закрыл руками уши. Это похоже на ответ тем, кто критиковал Соболева за долгое отсутствие голов. Еще Соболев избегает общения с журналистами. В сентябре он отказался от общения с «Матч ТВ». Все случилось после истории, когда корреспондент Анисимов сказал, что фанаты видели его в ночном клубе.

Такой была шапочка Соболева в матче с «Ахматом»:

Официальный сайт РПЛ

Официальный сайт РПЛ

Реакция фанатов на гол Соболева и его вид в матче «Ахмат» – «Спартак»:

Другие важные события по итогам матча «Ахмат» – «Спартак»:

  • «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ. За десять матчей клуб набрал 16 очков.
  • РПЛ проводит проверку по итогам действий сотрудников полка Кадырова. Пострадали два фаната «Спартака».
  • «Спартак» идет на серии из трех побед подряд во всех турнирах.
  • Джикия вынес за пределы поля мотылька, который запутался в газоне. Из-за этого задерживался старт игры.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Другие футбольные истории
Лидеры России, Франции, Испании, Германии одновременно проиграли впервые в сезоне
Лучший матч Головина в сезоне испортила травма. «Монако» показал его героем «Звездных войн»
Терехов креативно отпраздновал победный гол «Зениту». Посмотрел на трибуны, а потом изобразил взрыв
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Соболев
#Спартак
#РПЛ