Соболев сыграл против «Ахмата» в специальной шапочке. Когда забил, закрыл уши

«Спартак» обыграл «Ахмат» (1:0) в матче РПЛ. В этой игре Зелимхан Бакаев впервые за карьеру не реализовал пенальти. Александр Соболев – автор единственного гола в этом матче. Для него мяч в ворота «Ахмата» стал первым с июля во всех турнирах. 30 июля Соболев реализовал пенальти в матче против «Крыльев Советов». Потом он только ассистировал в игре с «Наполи».

Букмекеры давали на победу «Спартака» кэф 34 – середняк России в гостях у «Наполи» пропустил на первой минуте. Но сенсацию сделали удаление и чудо-замена

Еще один важный момент для Соболева произошел в конце того матча против «Наполи». На последних минутах он столкнулся с Максименко в штрафной площади «Спартака». Оба долго лежали, а Соболев в итоге завершал матч с перебинтованной головой. На игру с «Ахматом» он вышел в специальной шапочке. Возможно, именно из-за той травмы.

Другое действие Соболев сделал после гола «Ахмату». Он закрыл руками уши. Это похоже на ответ тем, кто критиковал Соболева за долгое отсутствие голов. Еще Соболев избегает общения с журналистами. В сентябре он отказался от общения с «Матч ТВ». Все случилось после истории, когда корреспондент Анисимов сказал, что фанаты видели его в ночном клубе.

Такой была шапочка Соболева в матче с «Ахматом»: