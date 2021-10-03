Зелимхан Бакаев
РПЛ
Александр Соболев
Спартак
Ахмат
Бакаев впервые в карьере не забил пенальти, но «Спартак» обыграл «Ахмат»
вчера, 20:56
Александр Соболев – автор единственного гола в матче «Спартака» и «Ахмата». Во втором тайме Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти. Его удар вытащил вратарь Гудиев.
Transfermarkt пишет, что до этого Бакаев шесть раз бил пенальти в профессиональном футболе. Он реализовал все удары. Последний гол с пенальти был в матче России и Мальты.
«Спартак» поднялся в таблице на седьмое место. Теперь клуб отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков. До идущего вторым «Динамо» остается два очка.
«Спартак» побеждает в трех матчах подряд во всех турнирах.
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