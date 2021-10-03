Зелимхан Бакаев
РПЛ
Александр Соболев
Спартак
Ахмат
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#Зелимхан Бакаев #Спартак #РПЛ #Александр Соболев #Ахмат

Бакаев впервые в карьере не забил пенальти, но «Спартак» обыграл «Ахмат»

вчера, 20:56

Александр Соболев – автор единственного гола в матче «Спартака» и «Ахмата». Во втором тайме Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти. Его удар вытащил вратарь Гудиев.

Transfermarkt пишет, что до этого Бакаев шесть раз бил пенальти в профессиональном футболе. Он реализовал все удары. Последний гол с пенальти был в матче России и Мальты.

«Спартак» поднялся в таблице на седьмое место. Теперь клуб отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков. До идущего вторым «Динамо» остается два очка.

«Спартак» побеждает в трех матчах подряд во всех турнирах.

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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 41
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Источник:
Гол.ру
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