Зенит
РПЛ
Сочи
«Зенит» впервые проиграл «Сочи» в РПЛ. Защитник Терехов – автор победного гола
вчера, 18:24
«Зенит» и «Сочи» играли друг с другом в РПЛ в пятый раз в истории. Ранее «Зенит» выиграл все четыре матча против «Сочи».
Теперь матч закончился поражением «Зенита» со счетом 1:2. Сердар Азмун удалился в первом тайме, поэтому «Зенит» половину матча играл в меньшинстве.
«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 23 очка за десять матчей. Вторым идет «Динамо» (19 очков), третьим – «Сочи» (18).
До этого «Зенит» проигрывал только «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов.
Азмун получил красную карточку в матче против «Сочи». До этого он удалялся в РПЛ в сезоне-2016/17
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые