«Зенит» впервые проиграл «Сочи» в РПЛ. Защитник Терехов – автор победного гола

«Зенит» и «Сочи» играли друг с другом в РПЛ в пятый раз в истории. Ранее «Зенит» выиграл все четыре матча против «Сочи».

Теперь матч закончился поражением «Зенита» со счетом 1:2. Сердар Азмун удалился в первом тайме, поэтому «Зенит» половину матча играл в меньшинстве.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 23 очка за десять матчей. Вторым идет «Динамо» (19 очков), третьим – «Сочи» (18).

До этого «Зенит» проигрывал только «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

Азмун получил красную карточку в матче против «Сочи». До этого он удалялся в РПЛ в сезоне-2016/17