Сердар Азмун
РПЛ
Зенит
Сочи
Азмун получил красную карточку в матче против «Сочи». До этого он удалялся в РПЛ в сезоне-2016/17
вчера, 17:21
Сердар Азмун нарушил правила в игре «Зенита» и «Сочи». Он грубо сыграл против вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, когда врезался в него ногой.
Главный арбитр матча воспользовался помощью ВАР. Желтая карточка Азмуна поменялась на красную. Он впервые удалился в РПЛ за время игры в «Зените».
Сразу после удаления Азмуна «Зенит» открыл счет в матче. Отличился Артем Дзюба.
В сезоне-2016/17 Азмун играл в составе «Ростова». Тогда он получил красную карточку в игре «Ростова» и «Урала» (0:0).
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