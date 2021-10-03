Азмун получил красную карточку в матче против «Сочи». До этого он удалялся в РПЛ в сезоне-2016/17

Сердар Азмун нарушил правила в игре «Зенита» и «Сочи». Он грубо сыграл против вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, когда врезался в него ногой.

Главный арбитр матча воспользовался помощью ВАР. Желтая карточка Азмуна поменялась на красную. Он впервые удалился в РПЛ за время игры в «Зените».

Сразу после удаления Азмуна «Зенит» открыл счет в матче. Отличился Артем Дзюба.

В сезоне-2016/17 Азмун играл в составе «Ростова». Тогда он получил красную карточку в игре «Ростова» и «Урала» (0:0).