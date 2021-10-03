Сердар Азмун
РПЛ
Зенит
Сочи
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#Сердар Азмун #РПЛ #Зенит #Сочи

Азмун получил красную карточку в матче против «Сочи». До этого он удалялся в РПЛ в сезоне-2016/17

вчера, 17:21

Сердар Азмун нарушил правила в игре «Зенита» и «Сочи». Он грубо сыграл против вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, когда врезался в него ногой.

Главный арбитр матча воспользовался помощью ВАР. Желтая карточка Азмуна поменялась на красную. Он впервые удалился в РПЛ за время игры в «Зените».

Сразу после удаления Азмуна «Зенит» открыл счет в матче. Отличился Артем Дзюба.

В сезоне-2016/17 Азмун играл в составе «Ростова». Тогда он получил красную карточку в игре «Ростова» и «Урала» (0:0).

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 45
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
Кассьера 67
Терехов 71
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Источник:
Гол.ру
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