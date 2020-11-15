Кенан Караман
Лига наций
Футбол
Россия
Турция
Караман забил России в двух играх Лиги наций. Это его единственные голы за Турцию в официальных матчах
35 минут назад
Кенан Караман – автор одного из голов в матче России и Турции в Лиге наций. Он сравнял счет в первом тайме.
Караман забивал России и в октябрьском матче. Тогда команды сыграли со счетом 1:1.
Еще у него есть два гола в товарищеских играх за сборную Турции. В сентябре 2019-го он забил Греции, а в октябре 2020-го – Германии.
Караману 26 лет. Он играет за «Фортуну» из Бундеслиги 2. Одноклубником Карамана недавно стал Антон Митрюшкин.
Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ
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