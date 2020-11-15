Кенан Караман
Лига наций
Футбол
Россия
Турция
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#Кенан Караман #Россия #Футбол #Лига наций #Турция

Караман забил России в двух играх Лиги наций. Это его единственные голы за Турцию в официальных матчах

35 минут назад

Кенан Караман – автор одного из голов в матче России и Турции в Лиге наций. Он сравнял счет в первом тайме.

Идет второй тайм
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Россия
Черышев 11
Кузяев 57

Караман забивал России и в октябрьском матче. Тогда команды сыграли со счетом 1:1.

Еще у него есть два гола в товарищеских играх за сборную Турции. В сентябре 2019-го он забил Греции, а в октябре 2020-го – Германии.

Караману 26 лет. Он играет за «Фортуну» из Бундеслиги 2. Одноклубником Карамана недавно стал Антон Митрюшкин.

Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ

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