Караман забил России в двух играх Лиги наций. Это его единственные голы за Турцию в официальных матчах

Караман забивал России и в октябрьском матче. Тогда команды сыграли со счетом 1:1.

Еще у него есть два гола в товарищеских играх за сборную Турции. В сентябре 2019-го он забил Греции, а в октябре 2020-го – Германии.

Караману 26 лет. Он играет за «Фортуну» из Бундеслиги 2. Одноклубником Карамана недавно стал Антон Митрюшкин.

Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ