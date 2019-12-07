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Фортуна
Дюссельдорф
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Германия
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ЭСПРИТ Арена
Тренер
Уве Реслер
У. Реслер
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15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
На дерби следили за парой, которая болела за разные команды. Как же это было мило!
#Бундеслига
18 февраля, 21:15
«Боруссия» вышла в черной форме в честь 110-летия. Этот вариант – отсылка к истории
#Боруссия Д
07 декабря 2019, 19:21
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
В Германии есть игрок, который постоянно забивает «Баварии». Сменил клуб – опять забил
#Доди Лукебакио
16 августа 2019, 23:55
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44