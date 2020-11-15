Андрей Семенов
РПЛ
Лига наций
Футбол
Россия
Ахмат
Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ
44 минуты назад
Андрей Семенов удалился на 24-й минуте игры России и Турции в Лиге наций. В тот момент сборная России выигрывала с минимальным счетом. К 32-й минуте Турция повела со счетом 2:1.
Караман забил России в двух играх Лиги наций. Это его единственные голы за Турцию в официальных матчах
До этого Семенов никогда в карьере не получал красные карточки в играх за сборную. Он только дважды имел желтые.
Последнее удаление Семенова в игре за «Ахмат» было 25 октября. Тогда он удалился в победной игре с «Уфой» (3:1).
Прямо сейчас у Семенова идет серия из двух матчей с удалениями.
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