Андрей Семенов
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Россия
Ахмат
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#Андрей Семенов #Россия #Футбол #РПЛ #Лига наций #Ахмат

Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ

44 минуты назад

Андрей Семенов удалился на 24-й минуте игры России и Турции в Лиге наций. В тот момент сборная России выигрывала с минимальным счетом. К 32-й минуте Турция повела со счетом 2:1.

Караман забил России в двух играх Лиги наций. Это его единственные голы за Турцию в официальных матчах

Идет второй тайм
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Россия
Черышев 11
Кузяев 57

До этого Семенов никогда в карьере не получал красные карточки в играх за сборную. Он только дважды имел желтые.

Последнее удаление Семенова в игре за «Ахмат» было 25 октября. Тогда он удалился в победной игре с «Уфой» (3:1).

Прямо сейчас у Семенова идет серия из двух матчей с удалениями.

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