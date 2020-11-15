Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ

До этого Семенов никогда в карьере не получал красные карточки в играх за сборную. Он только дважды имел желтые.

Последнее удаление Семенова в игре за «Ахмат» было 25 октября. Тогда он удалился в победной игре с «Уфой» (3:1).

Прямо сейчас у Семенова идет серия из двух матчей с удалениями.