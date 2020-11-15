Антон Заболотный
Лига наций
Футбол
Россия
Турция
Заболотный впервые попал в стартовый состав сборной России на официальный матч
2 часа назад
Антон Заболотный вышел в старте сборной России на игру с Турцией в Лиге наций.
До этого он играл в Лиге наций в 2019 году. Тогда дважды выходил на замену. Еще Заболотный был в сборной в семи товарищеских матчах. Единственный гол за Россию он забил в товарищеской игре с Чехией (5:1).
Заболотному 29 лет. На клубном уровне он играет за «Сочи». В этом сезоне РПЛ Заболотный отыграл 13 матчей, забил три гола и сделал ассист.
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