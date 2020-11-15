Антон Заболотный
Лига наций
Футбол
Россия
Турция
Поделиться:
Комментарии:
0
#Антон Заболотный #Россия #Футбол #Лига наций #Турция

Заболотный впервые попал в стартовый состав сборной России на официальный матч

2 часа назад

Антон Заболотный вышел в старте сборной России на игру с Турцией в Лиге наций.

До этого он играл в Лиге наций в 2019 году. Тогда дважды выходил на замену. Еще Заболотный был в сборной в семи товарищеских матчах. Единственный гол за Россию он забил в товарищеской игре с Чехией (5:1). 

Заболотному 29 лет. На клубном уровне он играет за «Сочи». В этом сезоне РПЛ Заболотный отыграл 13 матчей, забил три гола и сделал ассист.

Жирков пять матчей подряд выходит в старте сборной. Ему 37

Идет второй тайм
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Россия
Черышев 11
Кузяев 57
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Заболотный положил «Ростову» ножницами. Два дубля в РПЛ – оба им
Заболотный забивает разнопланово. Каждый гол – в новом стиле
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Антон Заболотный
#Россия
#Футбол
#Лига наций
#Турция