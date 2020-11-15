Жирков пять матчей подряд выходит в старте сборной. Ему 37

В августе Жиркову исполнилось 37 лет. Он играет за «Зенит», где в сезоне-2020/21 провел в РПЛ девять матчей. Там Жирков выходил с первых минут только в трех играх.

В Лиге наций Жирков начинал в старте четыре из пяти матчей. Еще он отыграл полный товарищеский матч против Швеции и 67 минут в игре с Молдавией.

Заболотный впервые попал в стартовый состав сборной России на официальный матч