Юрий Жирков
Лига наций
Футбол
Россия
Турция
Жирков пять матчей подряд выходит в старте сборной. Ему 37
2 часа назад
Юрий Жирков попал в стартовый состав на игру России и Турции в Лиге наций. Он вышел на позиции левого защитника.
В августе Жиркову исполнилось 37 лет. Он играет за «Зенит», где в сезоне-2020/21 провел в РПЛ девять матчей. Там Жирков выходил с первых минут только в трех играх.
В Лиге наций Жирков начинал в старте четыре из пяти матчей. Еще он отыграл полный товарищеский матч против Швеции и 67 минут в игре с Молдавией.
Заболотный впервые попал в стартовый состав сборной России на официальный матч
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