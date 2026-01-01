Андрей Семенов

Лента
Материалы
Новости
Футбол
В состав России на Евро-2020 вошли девять игроков 30+. Жирков – самый возрастной
#Россия
Футбол
Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ
#Андрей Семенов