Андрей Семенов

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Как Лукаку обожает русских защитников – он забил уже из-под 6 разных человек: от Игнашевича до Чистякова
#Ромелу Лукаку
5 игроков, которых мы больше не увидим в сборной
#Россия
Почему Россия поплыла после 3:0 и чуть не упустила победу
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#Россия
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