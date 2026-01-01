Николай Писарев

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Футбол
Онопко, Писарев и Кафанов вошли в штаб сборной России по футболу
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Футбол
«Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб Карпина в сборной России
#Валерий Карпин