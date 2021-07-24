Валерий Карпин
ЧМ-2022
Николай Писарев
Россия
«Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб Карпина в сборной России
час назад
Об этом бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев сказал в эфире «Матч ТВ»: «Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно».
Валерий Карпин будет совмещать посты главных тренеров в «Ростове» и сборной России. Он займет место Станислава Черчесова, который покинул сборную после невыхода из группы на Евро-2020. Контракт Карпина рассчитан до декабря-2021 с возможностью продления.
- Сборная России проведет при Карпине семь матчей отбора на ЧМ-2022
- Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
- «Это было бы неправильно». В 2019 году Дюков выступал против совмещения постов тренерами, в 2021-м – поставил Карпина
Писарев тренировал пляжную и молодежную сборные России. С 2018 по 2019 год он работал с «Урожаем».
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