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Локомотив
Семину предложили должность почетного главного тренера «Локомотива»
14 мая 2020, 18:34
Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков:
«Мы все надеемся, что наше сотрудничество с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили ему остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом». Рассчитываем, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, «Академия ФК «Локомотив» им. Юрия Павловича Семина».
- «Локо» не стал продлевать контракт с 73-летним Семиным. На его место пришел Марко Николич.
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