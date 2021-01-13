Юрий Семин
Футбол
Евгений Савин
Семин станет консультантом клуба, который создал блогер Евгений Савин
час назад
Не так давно блогер и бывший футболист Евгений Савин объявил о создании своей футбольной команды. Сейчас он сообщил, что Юрий Семин, который ушел из «Локомотива» в середине мая, станет тренером-консультантом команды.
Вот пост Савина:
Сам Семин сказал:
«У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина. Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным».
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