«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина

Николай Комличенко забил гол во втором матче подряд. В прошлом туре он забил «Зениту».

Это первый матч Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова». Он сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. В первом тайме Семин получил желтую карточку.

«Ростов» проиграл два стартовых матча РПЛ. Безвыигрышная серия составляет три матча.

В прошлом сезоне «Химки» дважды обыграли «Ростов» в РПЛ.

В четвертом туре РПЛ «Ростов» сыграет против ЦСКА, «Химки» – против «Сочи».