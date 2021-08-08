РПЛ
Юрий Семин
Ростов
Химки
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#РПЛ #Юрий Семин #Химки #Ростов

«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина

вчера, 19:24
  • Николай Комличенко забил гол во втором матче подряд. В прошлом туре он забил «Зениту».
  • Это первый матч Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова». Он сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. В первом тайме Семин получил желтую карточку.
  • «Ростов» проиграл два стартовых матча РПЛ. Безвыигрышная серия составляет три матча.
  • В прошлом сезоне «Химки» дважды обыграли «Ростов» в РПЛ.

В четвертом туре РПЛ «Ростов» сыграет против ЦСКА, «Химки» – против «Сочи».

Матч завершен
Химки
Химки
Глушаков 70
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Комличенко 14
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Источник:
Гол.ру
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