РПЛ
Юрий Семин
Ростов
Химки
«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина
вчера, 19:24
- Николай Комличенко забил гол во втором матче подряд. В прошлом туре он забил «Зениту».
- Это первый матч Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова». Он сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. В первом тайме Семин получил желтую карточку.
- «Ростов» проиграл два стартовых матча РПЛ. Безвыигрышная серия составляет три матча.
- В прошлом сезоне «Химки» дважды обыграли «Ростов» в РПЛ.
В четвертом туре РПЛ «Ростов» сыграет против ЦСКА, «Химки» – против «Сочи».
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