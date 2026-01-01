Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Юрий Семин
Поделиться:
Юрий Семин
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Добрый жест Семина: отдал серебряную медаль РПЛ пацану на трибуне. Тот пришел на матч в футболке «Юрий Палыч – наше все»
#Юрий Семин
Тест. Угадайте иностранного футболиста, о котором говорит Юрий Семин
#Юрий Семин
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
1
#Юрий Семин
1
Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
#Локомотив
Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов
6
#Андрей Лосюк
6
«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»
4
#Василий Кикнадзе
4
Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?
2
#Марко Николич
2
Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
4
#Юрий Семин
4
Семин пять раз уходил из «Локо» за 42 года. Вся эпопея – в одной картинке
#Юрий Семин
«Just look what kind of shit is going on!». Страна обсуждает уход Семина – в твитах, мемах и сарказме
#Юрий Семин
Отмечал чемпионство на крыше, таинственно пропал и умер (то ли от СПИДа, то ли нет). Это Лекхето — один из ярчайших легионеров России
#Джейкоб Лекхето
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
Сравниваем запасных «Ювентуса» и «Локо» и грустно охаем
#Локомотив
«Локо» потерял 9 человек перед игрой с «Ахматом». Еще один сломался на поле. И все равно победа!
#Локомотив
«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней
#Антон Миранчук
Какой же Семин великий! Управлял толпой фанатов, которая кричала его имя
#Юрий Семин
Очень странный трансфер «Локомотива». 2,5 млн за парня, который почти не играет и не знаком тренеру
#Локомотив
Семин – король российского футбола. А руководство «Локомотива» – пример профессионализма
#Юрий Семин