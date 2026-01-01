Юрий Семин

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Добрый жест Семина: отдал серебряную медаль РПЛ пацану на трибуне. Тот пришел на матч в футболке «Юрий Палыч – наше все»
#Юрий Семин
Тест. Угадайте иностранного футболиста, о котором говорит Юрий Семин
#Юрий Семин
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
#Локомотив
Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов
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#Андрей Лосюк
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«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»
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#Василий Кикнадзе
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Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?
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#Марко Николич
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Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
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#Юрий Семин
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Семин пять раз уходил из «Локо» за 42 года. Вся эпопея – в одной картинке
#Юрий Семин
«Just look what kind of shit is going on!». Страна обсуждает уход Семина – в твитах, мемах и сарказме
#Юрий Семин
Отмечал чемпионство на крыше, таинственно пропал и умер (то ли от СПИДа, то ли нет). Это Лекхето — один из ярчайших легионеров России
#Джейкоб Лекхето
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
Сравниваем запасных «Ювентуса» и «Локо» и грустно охаем
#Локомотив
«Локо» потерял 9 человек перед игрой с «Ахматом». Еще один сломался на поле. И все равно победа!
#Локомотив
«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней
#Антон Миранчук
Какой же Семин великий! Управлял толпой фанатов, которая кричала его имя
#Юрий Семин
Очень странный трансфер «Локомотива». 2,5 млн за парня, который почти не играет и не знаком тренеру
#Локомотив
Семин – король российского футбола. А руководство «Локомотива» – пример профессионализма
#Юрий Семин