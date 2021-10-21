Добрый жест Семина: отдал серебряную медаль РПЛ пацану на трибуне. Тот пришел на матч в футболке «Юрий Палыч – наше все»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин появился на матче Лиги Европы против «Галатасарая». Перед началом игры на стадионе «РЖД-Арена» он получил серебряную медаль, которую выиграл с командой в сезоне-2019/20. Тот сезон стал последним для Семина в «Локо».
Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
Дальше – красивый жест: Семин подошел к Южной трибуне с болельщиками «Локомотива» и отдал медаль фанатам. Она досталось мальчику в футболке «Юрий Палыч – наше все». Фанаты оценили:
Главный кадр вечера – в масштабе:
После сезона-2019/20 совет директоров «Локомотива» не продлил контракт с Семиным. Его место занял Марко Николич. Семин на год остался без команды, а потом два месяца тренировал «Ростов». Теперь в 74 года он снова безработный, но не завершил карьеру.
Семина полтора года нет в «Локомотиве», клуб сменил двух тренеров после его ухода, но болельщики до сих пор актуализируют прошлые победы через «Юрий Палыч – наше все». Фанаты открыто поддерживали Семина и обращались к руководству, чтобы оно его не увольняло.
Что Семин говорит о «Локомотиве» сейчас?
- Раскритиковал трансферную кампанию: «Отобьются ли купленные «Локомотивом» игроки? Никогда! Никогда этого не будет».
- Напомнил о себе: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, ничего не выигрывали. Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия».
- Пожелал удачи Маркусу Гисдолю: «У «Локомотива» есть чемпионские ориентиры – победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая».
- Оценил приход Ральфа Рангника на позицию по развитию клуба: «Такие ситуации уже были. Приходят [иностранцы] на короткое время, а все остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому»
Кто такой Гисдоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?