Добрый жест Семина: отдал серебряную медаль РПЛ пацану на трибуне. Тот пришел на матч в футболке «Юрий Палыч – наше все»

После сезона-2019/20 совет директоров «Локомотива» не продлил контракт с Семиным. Его место занял Марко Николич. Семин на год остался без команды, а потом два месяца тренировал «Ростов». Теперь в 74 года он снова безработный, но не завершил карьеру.

Семина полтора года нет в «Локомотиве», клуб сменил двух тренеров после его ухода, но болельщики до сих пор актуализируют прошлые победы через «Юрий Палыч – наше все». Фанаты открыто поддерживали Семина и обращались к руководству, чтобы оно его не увольняло.

Что Семин говорит о «Локомотиве» сейчас?

Раскритиковал трансферную кампанию: «Отобьются ли купленные «Локомотивом» игроки? Никогда! Никогда этого не будет».

Напомнил о себе: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, ничего не выигрывали. Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия».

Пожелал удачи Маркусу Гисдолю: «У «Локомотива» есть чемпионские ориентиры – победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая».

Оценил приход Ральфа Рангника на позицию по развитию клуба: «Такие ситуации уже были. Приходят [иностранцы] на короткое время, а все остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому»

Кто такой Гисдоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?