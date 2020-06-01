Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов

Юрий Семин дал большое интервью «Спорт-Экспрессу». Одна из громких цитат – про селекцию:

«Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк . Его реальная должность – спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу?