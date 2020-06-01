Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов
Юрий Семин дал большое интервью «Спорт-Экспрессу». Одна из громких цитат – про селекцию:
«Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность – спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу?
На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник – но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе?».
Об Андрее Лосюке информации не очень много. Вот что известно:
Работал в WyScout
Лосюк и «Локомотив» пересекались еще в 2014 году. На стадионе «Локо» прошел форум скаутинговой компании WyScout, где Лосюк был директором по России и странам СНГ. WyScout основана в 2004 году и сотрудничает с тысячей футбольных клубов.
«Мы надеялись на профессионализм работников клуба, но даже не ожидали получить столь всестороннюю поддержку от «Локомотива», – радовался Лосюк. Главой селекционной службы клуба тогда был Кирилл Котов: «Это всегда живое общение, живая информация и новые профессиональные знакомства, которые помогают в дальнейшей работе».
На форуме 2019 года в Амстердаме было одно из немногих интервью Лосюка. Уже работая в «Локомотиве», он рассказал об общих интересах с «Ювентусом» и поиске нападающего, который «может гарантировать нам большое количество голов».
Бывший агент Александра Меркеля
Меркель – сын поволжских немцев с гражданствами Казахстана и Германии, который рос в академии «Милана» и в 2010-м сыграл в Лиге чемпионов. Тогда им интересовался РФС, чтобы заиграть за сборную России. В этом случае Меркель бы отказался от немецкого гражданства для получения российского. Ничего не вышло. Через пять лет Меркель заиграл за сборную Казахстана.
Агентом Меркеля был Лосюк. Сейчас на сайте Transfermarkt в агентской строке значится компания AKA Global GmbH.
Возможно, был переводчиком в «Ахмате»
В материале «Спорт-Экспресса» о Лосюке упоминал журналист Сергей Егоров, высказываясь о работе селекционной службы «Локомотива»:
«За российское направление отвечает Владимир Кузьмичев, фигура достаточно известная и представленная в том же интервью директором академии, за зарубежное – Андрей Лосюк, знакомый Кикнадзе, ранее работавший в консалтинговой компании и, как говорят, переводчиком в «Ахмате».
Была и такая фраза: «Если правдива фраза Семина в адрес последнего о том, что лично ему (Лосюку) не стоит ни с какими игроками подходить, то будущего у этой истории взаимоотношений нет».
В «Локомотиве» – скаут по зарубежному рынку, подтвердил Кикнадзе
Из интервью гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе в марте 2019-го:
«Кузьмичев отвечает за российских игроков, Андрей Лосюк – за зарубежный рынок. Я оставляю за собой контроль и принимаю окончательные решение по возможным новичкам, по кандидатам».
Поиск на официальном сайте «Локомотива» не выдает упоминаний.
Продавец обоев – это правда?
Такое упоминание было в материале журналиста Дмитрия Зимина. Там же объясняется и как в «Локомотив» попал бразильский защитник Мурило, о котором Семин говорил, что не знает такого футболиста:
«Не менее интересно, как бразилец оказался в списке «Локо». Его предложил скаут по зарубежному рынку Лосюк, о котором известно не так много. С Василием Александровичем они знакомы очень давно. Одни называют их друзьями детства, другие чуть ли ни выпускниками одной школы.
Долгое время Лосюк занимался продажей обоев, потом уехал в Италию, где подружился с основателями WyScout (теперь понимаете, откуда в клубе появился агент-скаут Риккардо Червеллати). А дальше стал человеком, который организовал продвижение компании на российском рынке.
Утверждать, что Лосюк дилетант в футболе, нельзя, но к его работе есть большие вопросы. В том числе у Семина, который по понятным причинам не может воспринимать скаута всерьез».
Сейчас – попытка договориться с Мариу
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» по окончании аренды 30 июня. В конце мая все тот же «СЭ» писал, что договориться о ее продлении не смог Лосюк. Но есть информация, что переговоры пока продолжаются. «Не знаем, сможем ли сохранить его, но попытаемся», – говорил Лосюк о Мариу в ноябре 2019-го.
По словам Кикнадзе, трансфером Мариу в «Локо» тоже занимался Лосюк, потому что хорошо знает спортивного директора «Интера».
А в чем развал клуба? Локомотив идет на втором месте. У него талантливая молодежь. Он заработает кучу денег, попав в Лигу чемпионов и спихнув Миранчуков. У него молодой, амбициозный и современный тренер, который выигрывал европейские чемпионаты. У него не трусливое руководство, которое не станет до последнего молиться на икону, а будет развивать клуб. Как фанат Зенита, я даже восхищен таким шагом - у нас вон даже продлили мямлю, а у Локомотива будет интересный тренер уже с кучей трофеев.
Думаю, если бы сейчас не конец чемпионата, а где-нибудь 10-й тур, Локо бы догнал Зенит в таблице. Им не повезло, что они затеяли это в конце. Но на следующий сезон будут фаворитами турнира.