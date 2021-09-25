Юрий Семин
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#Юрий Семин #РПЛ #Локомотив #Ростов

Для Семина «Ростов» – вторая самая короткая работа в карьере. Меньше дней он проработал только в сборной Новой Зеландии

2 часа назад

Юрий Семин ушел из «Ростова». Он отработал в команде всего 53 дня. За это время клуб одержал одну победу в РПЛ и вылетел из Кубка России. 

Сколько дней Юрий Семин работал во всех клубах за карьеру:

🪑 «Локомотив» 🇷🇺 – 8602 (суммарно за четыре захода)

🪑 «Динамо» К 🇺🇦 – 1172 (суммарно за два захода)

🪑 «Памир» 🇹🇯 – 945

🪑 «Мордовия» 🇷🇺 – 369

🪑 «Габала» 🇦🇿 – 360  

🪑  «Динамо» М 🇷🇺 – 271

🪑  сборная 🇷🇺 – 258

🪑 «Анжи» 🇷🇺 – 104  

🪑 «Кубань» 🇷🇺 – 92

🪑 «Ростов» 🇷🇺 – 53  

🪑 олимп. сборная 🇳🇿 – 31

В «Локомотиве» Семин отработал 219 месяцев, во всех остальных клубах вместе – 124 месяца.

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Источник:
Гол.ру
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