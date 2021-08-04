⚡ Юрий Семин стал главным тренером «Ростова» после ухода Карпина

«Ростов» и Юрий Семин подписали контракт на два года, говорится на сайте клуба. Об этом объявили спустя два дня после ухода Валерия Карпина из команды.

Семину 74 года. Это самый возрастной тренер в чемпионате России.

Он наиболее известен по работе в «Локомотиве» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020 год).

Среди его титулов: победа в чемпионатах России (трижды), Кубках России (шесть раз), победа в чемпионате Украины и Кубке Украины.

2 августа Валерий Карпин ушел из «Ростова». Это произошло вскоре после его назначения главным тренером сборной России.

Изначально он планировал совмещение должностей, но спустя неделю после старта чемпионата России ушел из клуба. Он заявил, что может «нанести вред команде» совмещением постов.