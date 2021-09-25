Юрий Семин
РПЛ
Ростов
Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Он проработал два месяца
час назад
Юрий Семин расторг контракт с «Ростовом». Это совместное решение клуба и тренера.
- Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Семину 74 года. Это его пятый российский клуб в тренерской карьере.
Семин прокомментировал ситуацию:
«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать».
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