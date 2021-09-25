Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Он проработал два месяца

Юрий Семин расторг контракт с «Ростовом». Это совместное решение клуба и тренера.

Семин прокомментировал ситуацию:

«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать».