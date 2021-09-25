Юрий Семин
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#Юрий Семин #РПЛ #Ростов

Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Он проработал два месяца

час назад

Твиттер «Ростова»

Юрий Семин расторг контракт с «Ростовом». Это совместное решение клуба и тренера.

  • Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Семину 74 года. Это его пятый российский клуб в тренерской карьере.

Семин прокомментировал ситуацию: 

«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать».

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Источник:
Официальный сайт «Ростова»
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