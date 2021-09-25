Юрий Семин
РПЛ
Ростов
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#Юрий Семин #РПЛ #Ростов

Семин провел с «Ростовом» семь матчей – выиграл только один. За восемь туров команда пропустила больше всех в РПЛ

час назад

Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин покинул пост. Он подписал контракт на два сезона, но проработал с командой меньше двух месяцев.

Сейчас «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. За восемь туров команда пропустила 17 голов больше всех в чемпионате (столько же у «Арсенала»).

  • За это время Семин провел во всех турнирах семь матчей. Единственная победа – над «Нижним Новгородом» в РПЛ.
  • «Ростов» три раза сыграл вничью и трижды проиграл (одно поражение – в Кубке России).
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Источник:
Гол.ру
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