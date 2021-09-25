Юрий Семин
РПЛ
Ростов
Семин провел с «Ростовом» семь матчей – выиграл только один. За восемь туров команда пропустила больше всех в РПЛ
час назад
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин покинул пост. Он подписал контракт на два сезона, но проработал с командой меньше двух месяцев.
Сейчас «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. За восемь туров команда пропустила 17 голов больше всех в чемпионате (столько же у «Арсенала»).
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