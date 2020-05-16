Юрий Семин
РПЛ
Футбол
Локомотив
Семин анонсировал разговор с фанатами после 31 мая
16 мая 2020, 19:41
Семин написал в инстаграме: «Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!».
31 мая заканчивается его контракт с «Локомотивом».
Комментарии (1)
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16 мая 2020, 22:58
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А есть вероятность что он скажет: "А что ты сделал для того, чтобы он тебя не уволил?", а потом снимет фильм "а что я сделал, чтобы помочь?"??
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