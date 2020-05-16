Юрий Семин
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#Юрий Семин #РПЛ #Футбол #Локомотив

Семин анонсировал разговор с фанатами после 31 мая

16 мая 2020, 19:41

Семин написал в инстаграме: «Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!».

31 мая заканчивается его контракт с «Локомотивом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как уходит Юрий Семин
Семин пять раз уходил из «Локо» за 42 года. Вся эпопея – в одной картинке
Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
«Just look what kind of shit is going on!». Страна обсуждает уход Семина – в твитах, мемах и сарказме
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Djivan
16 мая 2020, 22:58

А есть вероятность что он скажет: "А что ты сделал для того, чтобы он тебя не уволил?", а потом снимет фильм "а что я сделал, чтобы помочь?"??

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