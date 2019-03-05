Странная цитата про Скрипалей и войну на Украине – так босс совета директоров Локо комментирует новый состав

Московский «Локомотив» объявил состав нового совета директоров клуба. В него вошли Валерий Филатов, Юрий Нагорных, Василий Кикнадзе, Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Роман Кравцов, Вячеслав Михайлов и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.



Особо обсуждалась фигура Юрия Нагорных. Он в течение семи лет занимал пост заместителя министра спорта РФ при Виталии Мутко. Имя Нагорного было упомянуто в докладе Счетной палаты о неэффективном использовании средств на Олимпиаде-2010 .



Там упоминается, что в Ванкувере Виталий Мутко, а также два его заместителя, Юрий Нагорных и Геннадий Алешин, проживали в одном из самых дорогих отелей города — Fairmont Hotel Vancouver, где стоимость номера Мутко составляла $1407. При этом расходы за проживание в гостинице для работников бюджетных организаций составляли на тот момент $130 за одну ночь.



В июле 2016 года вышел известный доклад Ричарда Макларена, где было упомянуто, что за подменой допинг-проб стоял Юрий Нагорных. В том же месяце замминистра был отстранен от занимаемой должности, а через три месяца – освобожден от нее . В декабре 2017-го МОК пожизненно отстранил Нагорных от любого участия в Олимпиадах .



На вопрос журналиста о том, не смутили ли обвинения в адрес Нагорных, Мещеряков ответил так:



«Кто-нибудь что-нибудь доказал? А еще мы отравили Скрипалей и ведем войну на Украине и делаем много других вещей, по словам людей из других стран. Вы во все это верите без доказательств? Вся история с Олимпиадой в Сочи показывает, что там ничего не происходило . Просто есть люди, которые говорят что-то, преследуя собственные интересы.



Что касается отстранения Нагорных от участия в Олимпиадах – тогда много кого отстранили, многих наших спортсменов просто бездоказательно убили. После этого они не являются великими спортсменами? Смотрите, что происходит, и следите за фактами».



На аналогичный вопрос ответил Юрий Семин: «Мы знаем его только с хорошей репутацией» .



Пока неизвестно, чем именно будет заниматься Юрий Нагорных. «Не знаю, – сказал Семин. – Но в курсе, что Нагорных много внимания уделял развитию юношеского футбола в Москве, в частности – школе и клубу «Чертаново». При его участии создана отличная команда».

