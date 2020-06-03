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Юрий Семин
Как менялось количество подписчиков «Локомотива» в соцсетях после объявления об уходе Семина – в одном твите
03 июня 2020, 09:57
14 мая «Локомотив» объявил, что Юрий Семин уйдет по окончании срока действия контракта. С этого момента болельщики ввели несколько хештэгов против руководства и призвали активную часть отписываться от клубных соцсетей.
31 мая был последний рабочий день Семина в «Локо», болельщики все еще отписывались от клуба. Так поменялась аудитория «Локомотива» в соцсетях за это время.
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