Как менялось количество подписчиков «Локомотива» в соцсетях после объявления об уходе Семина – в одном твите

14 мая «Локомотив» объявил, что Юрий Семин уйдет по окончании срока действия контракта. С этого момента болельщики ввели несколько хештэгов против руководства и призвали активную часть отписываться от клубных соцсетей.

31 мая был последний рабочий день Семина в «Локо», болельщики все еще отписывались от клуба. Так поменялась аудитория «Локомотива» в соцсетях за это время.