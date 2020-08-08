Чемпионат Голландии

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Футбол
Ван Перси вошел в тренерский штаб «Фейеноорда»
#Робин ван Перси
Футбол
Роббен возвращается. Через «Гронинген»
#Арьен Роббен
Футбол
Промес вернулся в «Аякс». «Севилья» продала его дешевле, чем купила у «Спартака»
#Квинси Промес
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🌿 Голландский клуб продавал кусочки газона по пять евро – расфасовал по горшкам и обернул во флаги. Более 700 человек их забрали
#Херенвен
Преступники обокрали семью игрока «ПСВ» – связали жену, напугали трех детей, угрожали оружием
#Эран Захави
Главный скаут «Гронингена» – 21-летний парень. Начал так: просто скучал на каникулах и написал текст
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#Гронинген
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