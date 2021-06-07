🌿 Голландский клуб продавал кусочки газона по пять евро – расфасовал по горшкам и обернул во флаги. Более 700 человек их забрали
«Херенвен» занял 12-е место в чемпионате Голландии и по окончании сезона решил обновить газон. А вместе с этим провел милую акцию. О ней мы узнали из твиттера Юлии Уколовой.
«Херенвен» расфасовал газон со стадиона «Абе Ленстра» по горшкам и снабдил их клубными флагами. И продавал их по пять евро держателям клубных карт. Сразу 750 человек заказали себе такие порции и могли в назначенный час забрать заказ. Клуб пускал в час по 100 человек. Для этой акции был выделен один день – воскресенье, 6 июня.
Держателям абонементов, волонтерам и спонсоры порции полагались бесплатно. По пять евро за горшок заплатили примерно 200 человек.
Акция понравилась еще и по другой причине. «Люди приводили детей, которые могли поиграть на поле. Мы получили много прекрасных отзывов. Некоторые из них вышли с поля, чтобы осмотреть вид со своего места по абонементу», – рассказала представитель клуба Мишель де Бур.
Клуб планирует перестелить газон на следующие три года.