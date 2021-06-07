Херенвен
Чемпионат Голландии
Поделиться:
Комментарии:
0
#Херенвен #Чемпионат Голландии

🌿 Голландский клуб продавал кусочки газона по пять евро – расфасовал по горшкам и обернул во флаги. Более 700 человек их забрали

вчера, 22:30

«Херенвен»

«Херенвен» занял 12-е место в чемпионате Голландии и по окончании сезона решил обновить газон. А вместе с этим провел милую акцию. О ней мы узнали из твиттера Юлии Уколовой.

«Херенвен» расфасовал газон со стадиона «Абе Ленстра» по горшкам и снабдил их клубными флагами. И продавал их по пять евро держателям клубных карт. Сразу 750 человек заказали себе такие порции и могли в назначенный час забрать заказ. Клуб пускал в час по 100 человек. Для этой акции был выделен один день – воскресенье, 6 июня.

Держателям абонементов, волонтерам и спонсоры порции полагались бесплатно. По пять евро за горшок заплатили примерно 200 человек.

Акция понравилась еще и по другой причине. «Люди приводили детей, которые могли поиграть на поле. Мы получили много прекрасных отзывов. Некоторые из них вышли с поля, чтобы осмотреть вид со своего места по абонементу», – рассказала представитель клуба Мишель де Бур.

Клуб планирует перестелить газон на следующие три года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Херенвен
#Чемпионат Голландии