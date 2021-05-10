Преступники обокрали семью игрока «ПСВ» – связали жену, напугали трех детей, угрожали оружием

Израильский форвард Эран Захави много забивал на родине и в Китае, а в 2020 году подписал двухлетний контракт с «ПСВ». Клуб проиграл борьбу за чемпионство и пытается попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

В 32-м туре «ПСВ» играл в Тилбурге против «Виллема», но Захави на поле не выходил. Причина стала понятна позже.

Работник «ПСВ» Рик Элфринк сообщил: в автобусе по пути в Тилбург Захави разговаривал с женой по телефону. Она говорила, что на их дом напали грабители. Вся команда была в шоке.