Преступники обокрали семью игрока «ПСВ» – связали жену, напугали трех детей, угрожали оружием
Израильский форвард Эран Захави много забивал на родине и в Китае, а в 2020 году подписал двухлетний контракт с «ПСВ». Клуб проиграл борьбу за чемпионство и пытается попасть в квалификацию Лиги чемпионов.
В 32-м туре «ПСВ» играл в Тилбурге против «Виллема», но Захави на поле не выходил. Причина стала понятна позже.
Работник «ПСВ» Рик Элфринк сообщил: в автобусе по пути в Тилбург Захави разговаривал с женой по телефону. Она говорила, что на их дом напали грабители. Вся команда была в шоке.
Захави тут же отправился домой. Его семья живет в Амстердаме из-за большой еврейской общины в столице. Клуб сообщил, что Захави отсутствует по личным причинам.
Сайт nos.nl цитирует амстердамскую газету Het Parool: преступники выдавали себя за курьеров. Они угрожали оружием, напали на жену Захави и связали ее. В доме находились трое детей.
Есть версия, что преступники (их было двое) отрезали волосы жене и ударили одного из детей, но она пока не подтверждена. Серьезных увечий никто не получил.
«Ужасно, что пережили его жена и особенно дети», – сказал главный тренер «ПСВ» Рогер Шмидт. – «Мы окажем Эрану всю возможную поддержку. Мы выиграли этот матч для него».
Один из голов забил Дониелл Мален: «Это тяжело. Надеюсь, сейчас его семья в порядке. Оказываю ему поддержку».
Через неделю семья Захави планирует уехать в Израиль, поскольку в Голландии закончится сезон. «ПСВ» осталось сыграть два матча – против «Зволле» и «Утрехта».
У Захави десять голов в лиге и шесть в Лиге Европы в составе «ПСВ». В Европе помимо Израиля до этого он играл только в Италии за «Палермо».
В инстаграме у Захави очень много фотографий с детьми и особенно с женой. Ближайший матч состоится у «ПСВ» дома, последний – в гостях. Но для Захави они фактически все гостевые из-за его дома в Амстердаме. Даже до Эйндховена он каждый раз едет полтора часа.