Арьен Роббен
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Футбол
Гронинген
Роббен возвращается. Через «Гронинген»
27 июня 2020, 18:20
Арьен Роббен возвращается в профессиональный футбол. Вот главное из его заявления на официальном сайте «Гронингена»:
⚽️ «Клуб может использовать любую помощь в этот период, чтобы преодолеть кризис из-за коронавируса».
⚽️ «В последние недели у меня было много консультаций с людьми в клубе, и, возможно, они послушали болельщиков».
⚽️ «Я работаю над возвращением в качестве футболиста».
В «Гронингене» Роббен проведет первый сбор, а уже дальше будут все решения. В этом клубе он начинал профессиональную карьеру.
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