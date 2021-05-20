«Ривер Плейт» из-за ковида провел матч без замен и с полузащитником в воротах. Победил

«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» в матче группового этапа Кубка Либертадорес (2:1). Главное о победе «Ривер Плейт»:

❗Перед игрой в клубе произошла вспышка коронавируса. Из-за этого 25 игроков, в том числе все вратари, пропустили матч.

❗Организаторы не разрешили «Ривер Плейт» дозаявку вратарей из молодежной команды. Поэтому в воротах сыграл полузащитник Энцо Перес.

❗Всего на игру заявили только 11 футболистов – «Ривер Плейт» играл без замен.

«Ривер Плейт» забил оба гола в начале матча – на 3-й и 6-й минутах. «Санта-Фе» забил единственный гол во втором тайме на 73-й минуте.