Ривер Плейт
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Энцо Перес
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#Ривер Плейт #коронавирус #Кубок Либертадорес #Энцо Перес

«Ривер Плейт» из-за ковида провел матч без замен и с полузащитником в воротах. Победил

3 часа назад

состав «Ривер Плейт»

твиттер «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» в матче группового этапа Кубка Либертадорес (2:1). Главное о победе «Ривер Плейт»:

❗Перед игрой в клубе произошла вспышка коронавируса. Из-за этого 25 игроков, в том числе все вратари, пропустили матч.  

❗Организаторы не разрешили «Ривер Плейт» дозаявку вратарей из молодежной команды. Поэтому в воротах сыграл полузащитник Энцо Перес.

❗Всего на игру заявили только 11 футболистов – «Ривер Плейт» играл без замен.

«Ривер Плейт» забил оба гола в начале матча – на 3-й и 6-й минутах. «Санта-Фе» забил единственный гол во втором тайме на 73-й минуте.

Статистика «Ривер Плейт» и «Санта-Фе»:

  • Удары: 9 – 22.
  • Удары в створ: 6 – 5
  • Владение мячом: 31% – 69%

Энцо Перес совершил четыре сэйва и получил приз лучшему игроку матча.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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