Ривер Плейт
Кубок Либертадорес
коронавирус
Энцо Перес
«Ривер Плейт» из-за ковида провел матч без замен и с полузащитником в воротах. Победил
3 часа назад
«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» в матче группового этапа Кубка Либертадорес (2:1). Главное о победе «Ривер Плейт»:
❗Перед игрой в клубе произошла вспышка коронавируса. Из-за этого 25 игроков, в том числе все вратари, пропустили матч.
❗Организаторы не разрешили «Ривер Плейт» дозаявку вратарей из молодежной команды. Поэтому в воротах сыграл полузащитник Энцо Перес.
❗Всего на игру заявили только 11 футболистов – «Ривер Плейт» играл без замен.
«Ривер Плейт» забил оба гола в начале матча – на 3-й и 6-й минутах. «Санта-Фе» забил единственный гол во втором тайме на 73-й минуте.
Статистика «Ривер Плейт» и «Санта-Фе»:
- Удары: 9 – 22.
- Удары в створ: 6 – 5
- Владение мячом: 31% – 69%
Энцо Перес совершил четыре сэйва и получил приз лучшему игроку матча.
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