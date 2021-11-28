Кубок Либертадорес

Дата основания
1960 г.
Наиболее титулованный клуб
Индепендьенте (7)
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Футбол
«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес 🏆
#Кубок Либертадорес
1
Футбол
Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд
#Кубок Либертадорес
Футбол
«Бока» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после игры Кубка Либертадорес. Полиция применила перцовые баллончики
#Кубок Либертадорес
1
Футбол
«Ривер Плейт» из-за ковида провел матч без замен и с полузащитником в воротах. Победил
#Ривер Плейт
Футбол
«Палмейрас» – победитель Кубка Либертадорес. Только цифры о матче
#палмейрас
Футбол
В матче Кубка Либертадорес судья удалил 8 футболистов. Позже турнир закрыли из-за коронавируса
#Кубок Либертадорес