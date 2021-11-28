Кубок Либертадорес

Дата основания
1960 г.
Наиболее титулованный клуб
Индепендьенте (7)
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Фанат «Фламенго» сделал фанатке «Палмейраса» предложение перед финалом Кубка Либертадорес. Она согласилась, хотя вокруг все кричали: «Нет!»
#Кубок Либертадорес
Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи
#палмейрас
Такого гола вы точно не видели: вратарь забил со штрафного низом под стенкой
#Себастьян Виера
Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет
#Фламенго
Габигол выточил тело: сел на диету из овсянки и белка, стимулирует мышцы током, весь забился тату
#Габигол
Они засветились в Европе, а теперь подарили «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес
#Фламенго
Перенесенный в другую страну финал и раскрашенная статуя Христа – о, это Кубок Либертадорес
#Кубок Либертадорес
Судья подарил карточки фанату с синдромом Дауна. История из Кубка Либертадорес
#Бока Хуниорс
Фанат сделал тату с QR-кодом, который ведет на видео о победе его клуба над злейшим соперником. Кое-что пошло не так
#Ривер Плейт