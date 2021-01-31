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Брено
Абел Феррейра
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#палмейрас #Футбол #Кубок Либертадорес #Абел Феррейра #Брено

«Палмейрас» – победитель Кубка Либертадорес. Только цифры о матче

3 часа назад

«Палмейрас» выиграл у «Сантоса» в финале. Это вторая победа в Кубке Либертадорес для «Палмейраса». Первая была в 1999 году.

Бреноавтор единственного гола в игре с «Сантосом». Он забил за «Палмейрас» два мяча за трое суток в матчах разных турниров. До этого не забивал вообще.

Абел Феррейрапервый португальский тренер в истории «Палмейраса». Он провел всего 26 игр во главе клуба, а уже получил Кубок Либертадорес.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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