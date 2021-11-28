«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес 🏆

«Палмейрас» обыграл «Фламенго» (2:1) в финале Кубка Либертадорес. Для клуба это уже третий подобный трофей за всю историю.

До этого «Палмейрас» выигрывал Кубок Либертадорес в 1999 году. Позже команда побеждала в турнире в 2020-м.

Два последних трофея «Палмейрас» берет под руководством португальского тренера Абела Феррейры. Он работает в Бразилии с 2020 года.

За «Фламенго» в этом финале играли Диего Алвес, Габигол, Давид Луис, Фелипе Луис и Витиньо. Луис Адриано был на скамейке «Палмейраса». На поле вышел Фелипе Мело.