Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка
РПЛ совместно с «Лигой Ставок» объявили в декабре конкурс на лучший гол десятилетия в турнире. Было отобрано более сотни голов с сезона-2010 по 2019/20. Они разделили голы на десять категорий, включая забитые мячи дальними ударами, со штрафных, через себя и другие. Голосование проводилось в вк.
Был определен топ-20 лучших голов. С помощью десяти экспертов сформировалась финальная пятерка. Там были:
⚽️ Гол Луиса Адриано «Зениту» после красивой комбинации.
⚽️ Гол Йиранека «Кубани» почти с центра поля.
⚽️ Гол Мбенга «Спартаку» ударом через себя.
⚽️ Гол Попова «Зениту», когда он в несколько касаний убрал защитника и перекинул вратаря.
⚽️ Гол Халка «Спартаку» со штрафного.
В вк проголосовали более 19 тысяч человек. С перевесом почти в 700 голосов победил гол Адриано.
«Как забит этот гол!» – восторг Георгия Черданцева. Осенью 2017-го «Спартак» принимал «Зенит» после летнего разгрома 1:5 в первом круге. В ноябрьском матче гол Самедова был первым, а потом счет удвоил Адриано.
Комбаров забрал мяч в атаке «Зенита», перепасовался сначала с Промесом, потом с Адриано. Тот сыграл через Фернандо. Комбаров получил мяч обратно и нашел свободного Адриано. И пошла магия в одно касание.
🌟 Адриано полетел в атаку из глубины и отпасовал Самедову.
🌟 Самедов подключил к атаке Зе Луиша.
🌟 Зе Луиш пяткой вернул Адриано.
🌟 Адриано аккуратно уложил мяч в угол.
И все это в ка-са-ни-е.
Адриано уже отреагировал на новость: «Помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение. Я очень скучаю по игре за «Спартак».
Матч был огненным:
🔥 2:0 к 30-й минуте.
🔥 Гол Кришито на 35-й.
🔥 Моменты «Зенита».
🔥 Контригра «Спартака».
🔥 Удаление Фернандо в конце.
🔥 3:1 от Пашалича на восьмой добавленной минуте.
Роберто Манчини тогда возглавлял «Зенит», а матч состоялся в его день рождения. «Несправедливый результат. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничьи. После 2:0 в пользу «Спартака» мы доминировали», – сердился он после игры.
Доминирование в игре против «Спартака» ничего не решило. На гол Адриано Манчини отреагировал заменой еще в первом тайме. При этой атаке «Спартака» у «Зенита» провалился центр, поэтому с поля отправился Краневиттер, а вышел Ригони, и гости перестроились. Но на итоговый результат это не повлияло – слишком много уже было пропущено.
📢 «Гол получился действительно хороший, после качественной передачи», – отметил Денис Глушаков.
📢 «Два красавца гола – Самедова и Луиса Адриано», – реакция Георгия Ярцева.
📢 «Какой момент отметить? Второй блестящий гол «Спартака», конечно. Все комбинация была потрясающий: три паса в одно касание и удар в дальний угол», – слова главы ОКР Александра Жукова.
Матч был важен для обоих клубов еще и из-за чемпионской гонки. «Спартак» был действующим чемпионом, но очень тяжело начал сезон. «Зенит» же – гнал вперед на первом месте. А в середине сезона все поменялось:
➡️ После 11 туров: «Зенит» впереди «Спартака» на 13 очков.
➡️ После их матча 18-го тура: разница в два очка.
➡️ В 20-м туре они сравнялись по очкам.
➡️ А в 29-м туре «Спартак» уже был впереди на шесть. «Зенит» тогда же лишился шансов на Лигу чемпионов.
Манчини после окончания чемпионата сменил Сергей Семак. Гол Адриано был забит в последнем на этот момент сезоне, когда чемпионом становился не «Зенит».