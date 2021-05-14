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#РПЛ #Спартак #Зенит #Луис Адриано #Роберто Манчини

Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка

вчера, 22:30

РПЛ

РПЛ совместно с «Лигой Ставок» объявили в декабре конкурс на лучший гол десятилетия в турнире. Было отобрано более сотни голов с сезона-2010 по 2019/20. Они разделили голы на десять категорий, включая забитые мячи дальними ударами, со штрафных, через себя и другие. Голосование проводилось в вк.

Был определен топ-20 лучших голов. С помощью десяти экспертов сформировалась финальная пятерка. Там были:

⚽️ Гол Луиса Адриано «Зениту» после красивой комбинации.

⚽️ Гол Йиранека «Кубани» почти с центра поля.

⚽️ Гол Мбенга «Спартаку» ударом через себя.

⚽️ Гол Попова «Зениту», когда он в несколько касаний убрал защитника и перекинул вратаря.

⚽️ Гол Халка «Спартаку» со штрафного.

В вк проголосовали более 19 тысяч человек. С перевесом почти в 700 голосов победил гол Адриано.

Скриншот с группы РПЛ вк

«Как забит этот гол!» – восторг Георгия Черданцева. Осенью 2017-го «Спартак» принимал «Зенит» после летнего разгрома 1:5 в первом круге. В ноябрьском матче гол Самедова был первым, а потом счет удвоил Адриано.

Комбаров забрал мяч в атаке «Зенита», перепасовался сначала с Промесом, потом с Адриано. Тот сыграл через Фернандо. Комбаров получил мяч обратно и нашел свободного Адриано. И пошла магия в одно касание.

🌟 Адриано полетел в атаку из глубины и отпасовал Самедову.

🌟 Самедов подключил к атаке Зе Луиша.

🌟 Зе Луиш пяткой вернул Адриано.

🌟 Адриано аккуратно уложил мяч в угол.

И все это в ка-са-ни-е.

Адриано уже отреагировал на новость: «Помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение. Я очень скучаю по игре за «Спартак».

Матч был огненным:

🔥 2:0 к 30-й минуте.

🔥 Гол Кришито на 35-й.

🔥 Моменты «Зенита».

🔥 Контригра «Спартака».

🔥 Удаление Фернандо в конце.

🔥 3:1 от Пашалича на восьмой добавленной минуте.

Роберто Манчини тогда возглавлял «Зенит», а матч состоялся в его день рождения. «Несправедливый результат. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничьи. После 2:0 в пользу «Спартака» мы доминировали», – сердился он после игры.

Доминирование в игре против «Спартака» ничего не решило. На гол Адриано Манчини отреагировал заменой еще в первом тайме. При этой атаке «Спартака» у «Зенита» провалился центр, поэтому с поля отправился Краневиттер, а вышел Ригони, и гости перестроились. Но на итоговый результат это не повлияло – слишком много уже было пропущено.

📢 «Гол получился действительно хороший, после качественной передачи», – отметил Денис Глушаков.

📢 «Два красавца гола – Самедова и Луиса Адриано», – реакция Георгия Ярцева.

📢 «Какой момент отметить? Второй блестящий гол «Спартака», конечно. Все комбинация была потрясающий: три паса в одно касание и удар в дальний угол», – слова главы ОКР Александра Жукова.

РПЛ

Матч был важен для обоих клубов еще и из-за чемпионской гонки. «Спартак» был действующим чемпионом, но очень тяжело начал сезон. «Зенит» же – гнал вперед на первом месте. А в середине сезона все поменялось:

➡️ После 11 туров: «Зенит» впереди «Спартака» на 13 очков.

➡️ После их матча 18-го тура: разница в два очка.

➡️ В 20-м туре они сравнялись по очкам.

➡️ А в 29-м туре «Спартак» уже был впереди на шесть. «Зенит» тогда же лишился шансов на Лигу чемпионов.

Манчини после окончания чемпионата сменил Сергей Семак. Гол Адриано был забит в последнем на этот момент сезоне, когда чемпионом становился не «Зенит».

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