Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка

РПЛ совместно с «Лигой Ставок» объявили в декабре конкурс на лучший гол десятилетия в турнире. Было отобрано более сотни голов с сезона-2010 по 2019/20. Они разделили голы на десять категорий, включая забитые мячи дальними ударами, со штрафных, через себя и другие. Голосование проводилось в вк.

Был определен топ-20 лучших голов. С помощью десяти экспертов сформировалась финальная пятерка. Там были:

⚽️ Гол Луиса Адриано «Зениту» после красивой комбинации.

⚽️ Гол Йиранека «Кубани» почти с центра поля.

⚽️ Гол Мбенга «Спартаку» ударом через себя.

⚽️ Гол Попова «Зениту», когда он в несколько касаний убрал защитника и перекинул вратаря.

⚽️ Гол Халка «Спартаку» со штрафного.

В вк проголосовали более 19 тысяч человек. С перевесом почти в 700 голосов победил гол Адриано.