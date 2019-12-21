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Что означает победа «Ливерпуля» на клубном ЧМ
21 декабря 2019, 23:44
Для «Ливерпуля» это первый трофей клубного ЧМ за 127-летнию историю клуба.
«Ливерпуль» – вторая английская команда, победившая на этом турнире. Первым клубом был «МЮ» (2008).
«Ливерпуль» – первый английский клуб, собравший межконтинентальный требл: ЛЧ, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.
Победа над «Фламенго» – первый успех «Ливерпуля» в матчах с бразильскими клубами на официальных турнирах. В 1981 году команда проигрывала «Фламенго», в 2005-м – «Сан-Паулу».
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