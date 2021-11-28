Фламенго

Лента
Материалы
Новости
Фанат «Фламенго» сделал фанатке «Палмейраса» предложение перед финалом Кубка Либертадорес. Она согласилась, хотя вокруг все кричали: «Нет!»
#Кубок Либертадорес
Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи
#палмейрас
Отец легенды футбола Зико не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал его голос – Зико расплакался на стадионе 💔
#Зико
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
Бразильский вратарь 10 лет назад убил и расчленил любовницу. Сейчас он на свободе: подписал контракт и счастлив с женой
#Бруно Фернандес
«Реал» опять вываливает кучу денег за парня из Бразилии. Сейчас – за нового Кака, фаната Зизу и чемпиона в 17 лет
#Реал
Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет
#Фламенго
Габигол выточил тело: сел на диету из овсянки и белка, стимулирует мышцы током, весь забился тату
#Габигол
Они засветились в Европе, а теперь подарили «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес
#Фламенго
Перенесенный в другую страну финал и раскрашенная статуя Христа – о, это Кубок Либертадорес
#Кубок Либертадорес