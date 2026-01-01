Зико

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Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
#Неймар
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Отец легенды футбола Зико не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал его голос – Зико расплакался на стадионе 💔
#Зико
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