Отец легенды футбола Зико не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал его голос – Зико расплакался на стадионе 💔
«Фламенго» устроил своей легенде Зико сюрприз. Отвез его вечером на пустой стадион «Маракана», где вдруг из динамиков раздался голос.
Зико сначала не понял, что происходит, а потом узнал, что это голос его папы:
«Зико, сын мой, знаю, что ты давно не слышал мой голос. Я любил смотреть, как ты еще мальчиком играешь в футбол, но никогда не видел, как ты забиваешь на «Маракане». Сейчас я прошу тебя об одном – забей гол. На этот раз я рядом и вижу тебя».
Зико расплакался и забил мяч в пустые ворота. Он стал для него 335-м за «Фламенго».
Голос отца Зико – не архивная запись, а голос, который был создан искусственным интеллектом спонсора «Фламенго» – IT-компании Seu Antunes.
Видео с этой акцией завирусилось. В твиттере за вечер оно набрало 400 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков.
Отец Зико Иосиф не ходил на стадион из-за проблем с сердцем. Он умер в 1986-м, когда Зико уже трижды выиграл чемпионат Бразилии.
Сейчас Зико 68 лет, четыре года назад в Индии он закончил уже и с карьерой тренера. Еще мы помним Зико как тренера ЦСКА в 2009 году. Тогда же, кстати, на «Маракане» был поставлен памятник в его честь как лучшему бомбардиру клуба.