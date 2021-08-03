Отец легенды футбола Зико не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал его голос – Зико расплакался на стадионе 💔

Голос отца Зико – не архивная запись, а голос, который был создан искусственным интеллектом спонсора «Фламенго» – IT-компании Seu Antunes.

Видео с этой акцией завирусилось. В твиттере за вечер оно набрало 400 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков.

Отец Зико Иосиф не ходил на стадион из-за проблем с сердцем. Он умер в 1986-м, когда Зико уже трижды выиграл чемпионат Бразилии.

Сейчас Зико 68 лет, четыре года назад в Индии он закончил уже и с карьерой тренера. Еще мы помним Зико как тренера ЦСКА в 2009 году. Тогда же, кстати, на «Маракане» был поставлен памятник в его честь как лучшему бомбардиру клуба.

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