Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу

Бразилия выиграла у Перу со счетом 4:2. Неймар забил два гола с пенальти и один с игры.

Теперь пятерка лучших бомбардиров сборной Бразилии выглядит так:

Для Бразилии это был второй матч квалификации к ЧМ-2022. В первой игре она победила Боливию (5:0).

В «ПСЖ» Неймар провел в сезоне-2020/21 три матча: дважды забил, сделал ассист, получил красную карточку.