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Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Бразилия выиграла у Перу со счетом 4:2. Неймар забил два гола с пенальти и один с игры.
Теперь пятерка лучших бомбардиров сборной Бразилии выглядит так:
Для Бразилии это был второй матч квалификации к ЧМ-2022. В первой игре она победила Боливию (5:0).
В «ПСЖ» Неймар провел в сезоне-2020/21 три матча: дважды забил, сделал ассист, получил красную карточку.
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