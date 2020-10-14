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#Неймар #Бразилия #Зико #Пеле #Перу #ПСЖ #Ромарио #Роналдо #ЧМ-2022

Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу

14 октября 2020, 10:07

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразилия выиграла у Перу со счетом 4:2. Неймар забил два гола с пенальти и один с игры.

Теперь пятерка лучших бомбардиров сборной Бразилии выглядит так:

  1. Пеле – 77.
  2. Неймар – 64.
  3. Роналдо – 62.
  4. Ромарио – 55.
  5. Зико – 48.

Для Бразилии это был второй матч квалификации к ЧМ-2022. В первой игре она победила Боливию (5:0).

В «ПСЖ» Неймар провел в сезоне-2020/21 три матча: дважды забил, сделал ассист, получил красную карточку.

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