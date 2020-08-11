Бразильский вратарь 10 лет назад убил и расчленил любовницу. Сейчас он на свободе: подписал контракт и счастлив с женой

Банда пытала ее шесть дней, задушила галстуком, разрубила тело и скормила ротвейлерам в особняке Фернандеса. Среди убийц – его двоюродный брат и друзья.

Через четыре месяца в дом к Фернандесу пришла полиция как к подозреваемому в похищении Самудио. Изначально он отрицал обвинения и доказывал это жизнью примерного семьянина (с 2008-го он встречается с другой девушкой), но полиция определила, что последний звонок Самудио получила именно от Фернандеса.

В автомобиле, который он оставил рядом с домом, прошел обыск: там полиция обнаружила женскую обувь, солнцезащитные очки и следы крови. На Фернандеса завели уголовное дело.

Фернандес получил 23 года тюрьмы. В камере он дважды пытался совершить самоубийство

Первоначальный тюремный срок – четыре месяца. Позднее Фернандес и сообщники во всем признались. Брат Фернандеса, которому на момент преступления было 17 лет, рассказал: тело девушки действительно скормили собакам, а кости закатали в бетон.

В бразильской прессе были слухи, что в похищении Самудио участвовала невеста Фернандеса, но никаких подтверждений этому нет.

Расследование длилось почти три года. В марте 2013-го Фернандес получил 23 года и три месяца тюрьмы за похищение, убийство и сокрытие тела. Реакция футбольной Бразилии:

«Фламенго» сначала заморозил его контракт на время четырехмесячного ареста, потом – полностью разорвал.

Звезды бразильского чемпионата осудили его за этот поступок.

Все клубы бразильской Серии А заявили, что никогда не подпишут с ним контракт.

За первые полгода в колонии Фернандес дважды пытался совершить самоубийство. Потом признавался: «Я сделал бы ужасную ошибку. Я должен был понести наказание. Я понял это и раскаялся».

В тюрьме Фернандес активно сотрудничал с полицией. Из его рассказов и показаний сообщников полиция выяснила, что он заплатил каждому участнику убийства по восемь тысяч евро. Девушку убил не он сам, а его друг – бывший полицейский, которого уволили за избиение подозреваемого.

В 2017-м адвокаты Фернандеса подали апелляцию на пересмотр срока. На время следствия его ненадолго выпустили на свободу, но под подписку о невыезде и с постоянным браслетом на ноге. В это время Фернандес подписал контракт с клубом из бразильского второго дивизиона «Боа Эспорте».