Бразильский вратарь 10 лет назад убил и расчленил любовницу. Сейчас он на свободе: подписал контракт и счастлив с женой
В конце нулевых вратарь «Фламенго» Бруно Фернандес – местная легенда: статус неприкосновенного в 22, капитанская повязка в 23, интерес европейских клубов. Этого хватило, чтобы мысли улетели.
В 2008-м и 2009-м Фернандес часто посещал ночные клубы, а бразильская пресса писала о наркотиках. Доказательств не было. Рядом с Бруно постоянно вертелись красивые девушки, с которыми он иногда приезжал на тренировки.
Тренеры все терпели и прощали.
Фернандес изменил девушке с моделью. Та забеременела и требовала от него алименты – он вместе с сообщниками убил ее, а тело скормил собакам
В 2009-м Фернандес познакомился с моделью Элизой Самудио. Раньше Самудио снималась в порнофильмах, подрабатывала фотомоделью и постоянно зажигала на тусовках.
Когда Самудио забеременела, их отношения резко поменялись. Она утверждала, что это ребенок Фернандеса – тот злился и отрицал.
Фернандес неоднократно приезжал домой к Самудио, орал на нее, выпрашивал аборт и даже бил, но она твердо собралась рожать. После родов Самудио просила его сделать ДНК-тест и признать отцовство. Фернандес не соглашался. Самудио жаловалась полицейским на побои, в ответ Фернандес говорил: «Это все неправда. Она желает мне зла, она хочет выставить меня на посмешище. Эта женщина опасна. Я не отец ее сына».
Самудио хотела рассказать обо всем журналистам. После одной из таких угроз он позвонил ей и сказал, что принимает отцовство. Фернандес предложил приехать в его загородный дом (300 км от Белу-Оризонти) и обсудить все детали. Самудио согласилась.
Это была ловушка.
Банда пытала ее шесть дней, задушила галстуком, разрубила тело и скормила ротвейлерам в особняке Фернандеса. Среди убийц – его двоюродный брат и друзья.
Через четыре месяца в дом к Фернандесу пришла полиция как к подозреваемому в похищении Самудио. Изначально он отрицал обвинения и доказывал это жизнью примерного семьянина (с 2008-го он встречается с другой девушкой), но полиция определила, что последний звонок Самудио получила именно от Фернандеса.
В автомобиле, который он оставил рядом с домом, прошел обыск: там полиция обнаружила женскую обувь, солнцезащитные очки и следы крови. На Фернандеса завели уголовное дело.
Фернандес получил 23 года тюрьмы. В камере он дважды пытался совершить самоубийство
Первоначальный тюремный срок – четыре месяца. Позднее Фернандес и сообщники во всем признались. Брат Фернандеса, которому на момент преступления было 17 лет, рассказал: тело девушки действительно скормили собакам, а кости закатали в бетон.
В бразильской прессе были слухи, что в похищении Самудио участвовала невеста Фернандеса, но никаких подтверждений этому нет.
Расследование длилось почти три года. В марте 2013-го Фернандес получил 23 года и три месяца тюрьмы за похищение, убийство и сокрытие тела. Реакция футбольной Бразилии:
- «Фламенго» сначала заморозил его контракт на время четырехмесячного ареста, потом – полностью разорвал.
- Звезды бразильского чемпионата осудили его за этот поступок.
- Все клубы бразильской Серии А заявили, что никогда не подпишут с ним контракт.
За первые полгода в колонии Фернандес дважды пытался совершить самоубийство. Потом признавался: «Я сделал бы ужасную ошибку. Я должен был понести наказание. Я понял это и раскаялся».
В тюрьме Фернандес активно сотрудничал с полицией. Из его рассказов и показаний сообщников полиция выяснила, что он заплатил каждому участнику убийства по восемь тысяч евро. Девушку убил не он сам, а его друг – бывший полицейский, которого уволили за избиение подозреваемого.
В 2017-м адвокаты Фернандеса подали апелляцию на пересмотр срока. На время следствия его ненадолго выпустили на свободу, но под подписку о невыезде и с постоянным браслетом на ноге. В это время Фернандес подписал контракт с клубом из бразильского второго дивизиона «Боа Эспорте».
Итог – от «Боа» отказался главный спонсор, а фанаты обвиняли руководство в защите маньяка. Фернандес посетил несколько тренировок команды и сыграл два матча. Судебные разбирательства закончились, и Фернандес снова вернулся в тюрьму: суд обвинил адвокатов в затягивании времени, из-за этого все приостановилось.
В 2019-м Фернандес вышел на свободу. Все это время его ждала девушка, которой он изменил – они поженились в тюрьме
Апелляция адвокатов сработала: в 2019-м Фернандес вышел из тюрьмы. На свободе его сразу же встретила Ингрид Кальхейрос. Она простила измену в 2009-м, преступления и тюрьму. В 2016-м пара расписалась в церкви при тюрьме – адвокаты и родня Фернандеса даже организовали банкет на 90 человек.
«Многие просили для меня пожизненный срок. Это справедливо. Но я не считаю, что заслуживаю это. Вернее, я думаю, что девять лет, что я пробыл в тюрьме, пошли мне на пользу. Я сделал важный урок. Я раскаиваюсь. Я сожалею о содеянном».
Весь 2019-й он тренировался и восстанавливал форму. Его инстаграм заполнился душевными семейными фотографиями с Кальхейрос и их маленьким ребенком.
За все время этой истории Фернандес несколько раз возвращался в футбол:
1. В 2014-м подписал контракт на три года с «Монте Карло», но суд аннулировал его из-за тюрьмы. Фернандес просил выезжать из тюрьмы на матчи и тренировки и называл это общественными работами – судья отклонил запрос.
2. История с «Боа Эспорте».
3. В конце июля 2020-го его подписал «Рио Бранко» – клуб из четвертого бразильского дивизиона. Президент «Рио Бранко» сказал, что полностью поддерживает Фернандеса: «Я верю в Бруно. Он уже раскаялся, та история стала для него уроком. Только через прощение мы сделаем мир лучше».
Фанаты в соцсетях обвиняли руководство в поддержке преступности, а тренер женской команды и несколько футболисток расторгли контракты в одностороннем порядке.
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В 2013-м суд обязал Фернандеса сделать тест на отцовство: оказалось, что Фернандес – отец ребенка убитой Самудио. Мать девушки сказала: «Бруниньо (так зовут мальчика) знает, что его мама умерла. А еще я ему сказала, что его отец в тюрьме. Правда, он не знает, что случилось. Я не стану ему рассказывать это сейчас – не хочу травмировать ребенка. Придет время, и он сам все узнает. Но обещаю, что никогда не подпущу к Бруниньо эту сволочь».