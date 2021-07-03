Евро-2020
Владимир Стогниенко
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#Евро-2020 #Владимир Стогниенко

Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020. Его покажет «Россия 1»

03 июля, 14:43

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Владимир Стогниенко на телеканале «Россия 1» прокомментирует полуфинал между Испанией и Италией и финал. Второй полуфинал в прямом эфире покажет Первый канал.

  • В первом полуфинале сыграют Испания и Италия. Матч пройдет 6 июля.
  • На второй полуфинал претендуют Англия/Украина и Чехия/Дания. Игра состоится 7 июля.
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Источник:
Твиттер Владимира Стогниенко
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