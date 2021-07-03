Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020. Его покажет «Россия 1»

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Владимир Стогниенко на телеканале «Россия 1» прокомментирует полуфинал между Испанией и Италией и финал. Второй полуфинал в прямом эфире покажет Первый канал.