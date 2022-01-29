Владимир Стогниенко
Россия (х)
хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Владимир Стогниенко #Россия (х) #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. Об этом написал сотрудник канала ВГТРК

53 минуты назад

Сотрудник телекомпании «Старт» Дмитрий Анисимов рассказал об этом в фейсбуке. 

Sports.ru называет Анисимова сотрудником ВГТРК, подтверждает его информацию и пишет, что Владимир Стогниенко прокомментирует в паре с экспертом три матча России.

Напоминаем: «Матч ТВ» будет вести трансляции хоккейных матчей на Олимпиаде-2022. Первый канал и «Россия-1» покажут матчи сборной России по хоккею.

Россия сыграет в группе на Олимпиаде-2022 с Данией, Чехией и Швейцарией. Всего в турнире участвуют 12 команд. Все попадают в плей-офф.

Анисимов пишет, что Дмитрий Губерниев прокомментирует церемонию открытия Олимпиады-2022. Она пройдет 4 февраля в 15:00 по Москве.

Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Фейсбук Дмитрия Анисимова

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#Россия на Олимпийских играх-2022