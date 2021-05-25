Владимир Стогниенко прокомментирует матчи Евро-2020 на ВГТРК

Информация официальная, о ней объявил сам Владимир Стогниенко. Полного расписания матчей на Евро-2020 с ним пока нет. Известно только, что он прокомментирует первую игру России на турнире против Бельгии 12 июня.

Параллельно с ВГТРК Стогниенко продолжит работу на «Okko Спорт». Стриминг покажет матчи Кубка Америки, который пройдет в те же даты, что и Евро.