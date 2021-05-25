Владимир Стогниенко
Евро-2020
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#Владимир Стогниенко #Евро-2020

Владимир Стогниенко прокомментирует матчи Евро-2020 на ВГТРК

5 часов назад

Владимир Стогниенко

инстаграм Владимира Стогниенко

Информация официальная, о ней объявил сам Владимир Стогниенко. Полного расписания матчей на Евро-2020 с ним пока нет. Известно только, что он прокомментирует первую игру России на турнире против Бельгии 12 июня.

Параллельно с ВГТРК Стогниенко продолжит работу на «Okko Спорт». Стриминг покажет матчи Кубка Америки, который пройдет в те же даты, что и Евро.

  • Стогниенко 40 лет. Он известен по работе на Eurosport, «НТВ-Плюс Футбол» и каналах холдинга ВГТРК. В 2019 году Okko купил права на трансляцию АПЛ в России, тогда же Стогниенко назначили шеф-редактором канала.
  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Кубок Америки – с 13 июня по 10 июля.
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Источник:
инстаграм Владимира Стогниенко
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