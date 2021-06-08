Евро-2020
Владимир Стогниенко
Андрей Талалаев
Россия
Бельгия
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия #Владимир Стогниенко #Андрей Талалаев

Матч Бельгия – Россия прокомментируют Стогниенко и Талалаев

вчера, 12:35

Стартовый матч сборной России на чемпионате Европы-2020 против Бельгии покажет «Россия 1». Трансляция – 12 июня в 21:50 по московскому времени.

Изначально был известен комментатор матча Владимир Стогниенко. Сегодня Стогниенко сообщил в своем телеграм-канале, что прокомментирует игру в паре с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.

«В субботу, 12 июня, мы с Андреем Талалаевым прокомментируем матч Россия - Бельгия на канале Россия-1. Говоря рок-н-ролльным языком - реюнион)))», – написал Стогниенко.

Вместе они работали на матчах Евро-2008, в том числе и на победной игре против сборной Швеции, по итогам которой Россия вышла из группы.

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Комментарии (1)
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vladik12
вчера, 14:19

А говорят, 2008-й не вернуть.

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#Андрей Талалаев