Евро-2020
Владимир Стогниенко
Андрей Талалаев
Россия
Бельгия
Матч Бельгия – Россия прокомментируют Стогниенко и Талалаев
вчера, 12:35
Стартовый матч сборной России на чемпионате Европы-2020 против Бельгии покажет «Россия 1». Трансляция – 12 июня в 21:50 по московскому времени.
Изначально был известен комментатор матча Владимир Стогниенко. Сегодня Стогниенко сообщил в своем телеграм-канале, что прокомментирует игру в паре с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.
«В субботу, 12 июня, мы с Андреем Талалаевым прокомментируем матч Россия - Бельгия на канале Россия-1. Говоря рок-н-ролльным языком - реюнион)))», – написал Стогниенко.
Вместе они работали на матчах Евро-2008, в том числе и на победной игре против сборной Швеции, по итогам которой Россия вышла из группы.
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Комментарии (1)
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вчера, 14:19
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А говорят, 2008-й не вернуть.
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